ФСБ показала кадры допроса задержанного по подозрению в убийстве Кириллова

Игорь Максаков Не будет никаких выводов. После Крокуса какие выводы сделали? Какие кишлаки, откуда они приехали, перетрясли? Их здесь только больше становится. За деньги просто будут людей на улицах резать.

M Malina выдворять всех( даже с паспортами РФ!!!!!!