ЦОС ФСБ России показал кадры допроса гражданина Республики Узбекистан, которого задержали по подозрению в совершении теракта у дома на Рязанском проспекте, где проживал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов: https://tvzvezda.
ФСБ показала кадры допроса задержанного по подозрению в убийстве Кириллова
Комментарии
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Игорь Максаков
Не будет никаких выводов. После Крокуса какие выводы сделали? Какие кишлаки, откуда они приехали, перетрясли? Их здесь только больше становится. За деньги просто будут людей на улицах резать.
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18 час.
M
Malina
выдворять всех( даже с паспортами РФ!!!!!!
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17 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
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14 час.
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