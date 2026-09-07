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Пронедра

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Грипп и алкоголь: смертельно опасное «лекарство»

Грипп и алкоголь: смертельно опасное «лекарство»

Сезонный грипп многие по привычке воспринимают как обычную простуду, которую можно «перетерпеть» или «прогнать» народными средствами.

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