Честно исполнивший свой долг полицейский на полном серьёзе опасается диаспор и до этого особо никому нет дела

Чернильница «Диаспора будет мстить». Полицейский, применивший табельное во время задержания, опасается за свою жизнь Тут телеграм-канал «Многонационал» напомнил об одном довольно резонансном в свое время деле, которое, как оказывается, имеет очень долгоиграющие последствия.
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