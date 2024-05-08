Честно исполнивший свой долг полицейский на полном серьёзе опасается диаспор и до этого особо никому нет дела

Чернильница «Диаспора будет мстить». Полицейский, применивший табельное во время задержания, опасается за свою жизнь Тут телеграм-канал «Многонационал» напомнил об одном довольно резонансном в свое время деле, которое, как оказывается, имеет очень долгоиграющие последствия.