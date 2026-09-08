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Мировое обозрение

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Трамп потребовал исключить канадскую продукцию из госзакупок США на $50 млрд

Трамп потребовал исключить канадскую продукцию из госзакупок США на $50 млрд

Белый дом вновь ужесточает линию в отношении Оттавы: Дональд Трамп поручил Администрации общих служб (GSA) и Торговому представительству США (USTR) исключить канадскую продукцию из перечня многократных государственных закупок.

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