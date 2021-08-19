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Для россиян готовят денежную премию за вакцинацию против Covid-19: письмо направлено на имя Мишустина

Для россиян готовят денежную премию за вакцинацию против Covid-19: письмо направлено на имя Мишустина

Для россиян готовят денежную премию за вакцинацию против Covid-19: письмо направлено на имя Мишустина ДарьяРоссийские власти приготовили «бонусы» для граждан, которые пройдут процедуру вакцинации против новой коронавирусной инфекции Covid-19.

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