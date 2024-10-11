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Царьград

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  • Василий Апрелов
    Че вы тут пишите. 🤣 какая доктрина страну просрали русских просираете 😡"Пентагон отлично...
  • Eduard
    Именно по США бить в первую очередь,Украина,Хельсинки дело десятое!"Пентагон отлично...
  • Eduard
    Американская Доктрина понятная:"Вы там воюйте,а нам по-фиг,мы отсидимся"!"Пентагон отлично...

Автомобиль напавших на сотрудников Центра "Э" в Ингушетии нашли сожженным

Автомобиль напавших на сотрудников Центра "Э" в Ингушетии нашли сожженным

Машину напавших на авто замглавы Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Адама Хамхоева, обнаружили сожженной в Северной Осетии.

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