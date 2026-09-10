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Соцпакеттан баш тартучылар аеруча күп һәм аз булган районнар билгеле

Соцпакеттан баш тартучылар аеруча күп һәм аз булган районнар билгеле

Социаль хезмәтләр җыелмасы, шул исәптән дарулардан баш тартучылар аеруча күп булган район-шәһәрләр билгеле.

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