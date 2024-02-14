ЦБ предупредил банки об ответственности за некачественный репортинг о мошенниках

ЦБ предупредил банки об ответственности за некачественный репортинг о мошенникахЦентробанк видит вопрос кредитного мошенничества в числе ключевых задач текущего года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе панельной дискусси на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.