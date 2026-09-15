Для бронетанковой и иной подвижной техники предназначена танковая радиостанция Р-181-ТР, конструктивно адаптированная к вибрациям, ударным нагрузкам и электромагнитно сложной среде боевой машины.
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