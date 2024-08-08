Кого выбрал новой молодой женой 66-летний Дольф Лундгрен: Эмме Крокдал всего 27 лет

Владимир

Ну прямо вот не знала про него ничего. Лапшу с ушей стряхните. Живет в Лос-Анджелесе, в центре Голливуда, где всё кишит знаменитостями, сама хотела стать актрисой и не знала звезду Рокки-4. Может она и Сильвестра Сталлоне не знала, тогда он выбрал себе тупую пустышку.