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TRENDYMEN

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Кого выбрал новой молодой женой 66-летний Дольф Лундгрен: Эмме Крокдал всего 27 лет

Кого выбрал новой молодой женой 66-летний Дольф Лундгрен: Эмме Крокдал всего 27 лет

Шведский актер и режиссёр Дольф Лундгрен, известный своими ролями в «Неудержимых» и «Рокки IV», вновь оказался в центре внимания благодаря своему недавнему появлению с молодой женой на красной дорожке фестиваля Filming Italy 2024.

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Комментарии
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Владимир
Ну прямо вот не знала про него ничего. Лапшу с ушей стряхните. Живет в Лос-Анджелесе, в центре Голливуда, где всё кишит знаменитостями, сама хотела стать актрисой и не знала звезду Рокки-4. Может она и Сильвестра Сталлоне не знала, тогда он выбрал себе тупую пустышку.
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19 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ему можно.☹️
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17 час.
Сергей Трофимов
сейчас бабы лягут под кого угодно лишь бы были у него деньги и можно будет не работать вести тайком развратный образ жизни и тратить деньги сколько хочется и не в чем себе не отказывать
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12 час.

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