Друг Яниса Тиммы подробно рассказал об изменах Анны Седоковой мужу и как баскетболист это переживал

Друг Яниса Тиммы Марк Пугачев после прощания с ним вновь жестко высказался об Анне Седоковой. Он заявил, что певица изменяла баскетболисту, спортсмен об этом знал, дико страдал, но из-за одержимости женой все ей прощал.