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Путин предложил россиянину сделать подарок жене на сэкономленные на ЖКХ деньги

Путин предложил россиянину сделать подарок жене на сэкономленные на ЖКХ деньги

Президент России Владимир Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину сделать подарок жене на сэкономленные в рамках социальной газификации деньги.

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