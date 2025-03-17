России нужны «железобетонные гарантии безопасности», которые лягут в основу соглашения по урегулированию украинского конфликта.
Грушко: Россия потребует железобетонные гарантии безопасности
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ЛС
Лидия Санникова
Какие гарантии, Мало дурили, еще хочется?
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12 час.
фарид сабиров
Ни кто ни когда не даст ни каких гарантий. Только кулак перед мордой и по мощнее . Только это гарантирует хоть что то. Прописать в договоре ежели чего , ответ со всех орудий без перерыва в течении месяца . Особо по подстрекателям , в первую очередь.
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11 час.
Валерий Евстафьев
Дьявол пообещает что угодно, любые гарантии любой безопасности и обязательно обманет и с гарантиями, и с безопасностью. Наши гарантии безопасности: армия, флот, ВКС, РВСН и морально-патриотическое единство общества и государства.
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10 час.
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