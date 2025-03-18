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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о рекорде Гретцки: «В «Вашингтоне» не говорят об этом, я концентрируюсь на других вещах. Посмотрим, что произойдет»

Капитану «Вашингтона» осталось забросить семь шайб, чтобы догнать Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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