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Рубль теряет 2-3 процента к евро и доллару на Мосбирже

Рубль теряет 2-3 процента к евро и доллару на Мосбирже

Рубль теряет 2-3 процента к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара вырос до 78,38 рубля, прибавив более 3 процентов к закрытию предыдущей сессии, евро -  до 84,99 рубля, подорожав на 2,8 процента, следует из данных биржи.

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