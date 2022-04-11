Рубль теряет 2-3 процента к евро и доллару на Мосбирже

Рубль теряет 2-3 процента к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара вырос до 78,38 рубля, прибавив более 3 процентов к закрытию предыдущей сессии, евро - до 84,99 рубля, подорожав на 2,8 процента, следует из данных биржи.