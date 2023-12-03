Татьяна Монтян: Новое ноу-хау из Украины: военные и полиция получают безграничную власть над жителями!

Закарпатская областная администрация внедряет ноу-хау. На брифинге замгубернатора Игорь Шинкарюк озвучил решение, которое позволит военным, обитателям СБУ и прочим силовикам проверять документы у каждого встречного-поперечного на их усмотрение.
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