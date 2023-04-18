Заноза

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Кто убьет Зеленского: Русская ракета или свои же телохранители?

Кто убьет Зеленского: Русская ракета или свои же телохранители?

В Америке уже точно знают, сколько осталось жить президенту Украины Военнослужащие ВСУ хотят убить президента Украины Владимира Зеленского из-за его предательства, считает бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

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