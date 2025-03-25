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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Ирина Понаровская впервые дала концерт после смерти сына

Певица Ирина Понаровская впервые дала концерт после смерти сына

В прошлом году в семье Ирины Понаровской случилось несчастье — умер единственный сын звезды Энтони. 72-летняя артистка долго переживала утрату, но, наконец, нашла в себе силы выйти на сцену и дать концерт.

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