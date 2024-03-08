Генерал-лейтенант Сергей Бураков поздравил сотрудниц уникального батальона Росгвардии

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков и начальник Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Андрей Тарасов поздравили с Международным женским днём сотрудниц батальона вневедомственной охраны Росгвардии, охраняющих Эрмитаж.
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