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Мирный советский трактор, который выпускался 58 лет

Мирный советский трактор, который выпускался 58 лет

В чем был уникален гусеничный трактор ДЭТ-250, который выпускался 58 лет. 1959 год опытный образец ДЭТ-250 Была такая шутка про мирный советский трактор, но действительно существовала уникальная наша гусеничная машина с трансмиссией, которая использовалась на танках, подлодках и железнодорожных локомотивах.

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