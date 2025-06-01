Мирный советский трактор, который выпускался 58 лет

В чем был уникален гусеничный трактор ДЭТ-250, который выпускался 58 лет. 1959 год опытный образец ДЭТ-250 Была такая шутка про мирный советский трактор, но действительно существовала уникальная наша гусеничная машина с трансмиссией, которая использовалась на танках, подлодках и железнодорожных локомотивах.