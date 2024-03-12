Губернатор Василий Анохин поздравил сотрудников УФСИН по Смоленской области с профессиональным праздником

12 марта 2024 года уголовно-исполнительная система России отмечает 145 лет со дня основания. Глава региона обратился к сотрудникам и ветеранам уголовно-исполнительной системы Смоленской области: «Поздравляю вас с профессиональным праздником и 145-летием со дня образования единой государственной системы исполнения наказаний в России! Кроме исполнения справедливого уголовного наказания, вы помогаете людям вернуться к нормальной законопослушной жизни.