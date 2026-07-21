Восстановление арки в Нижнем Новгороде отложили до 1 декабря 2027 года

Сроки восстановления триумфальной арки в Нижнем Новгороде перенесены более чем на год. Согласно подписанному 20 июля 2026 года дополнительному соглашению между муниципальным заказчиком и подрядчиком ООО «ТСНРУ», объект должен быть готов к 1 декабря 2027 года.