Восстановление арки в Нижнем Новгороде отложили до 1 декабря 2027 года

Сроки восстановления триумфальной арки в Нижнем Новгороде перенесены более чем на год. Согласно подписанному 20 июля 2026 года дополнительному соглашению между муниципальным заказчиком и подрядчиком ООО «ТСНРУ», объект должен быть готов к 1 декабря 2027 года.
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