Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 582 подписчика

Восстановление арки в Нижнем Новгороде отложили до 1 декабря 2027 года

Восстановление арки в Нижнем Новгороде отложили до 1 декабря 2027 года

Сроки восстановления триумфальной арки в Нижнем Новгороде перенесены более чем на год. Согласно подписанному 20 июля 2026 года дополнительному соглашению между муниципальным заказчиком и подрядчиком ООО «ТСНРУ», объект должен быть готов к 1 декабря 2027 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии