Авдеевка, 2 месяца боев: «Терминатор-2» рвет в клочья оборону ВСУ

Врага ужасает плотность русского огня на всех участках сражения Александр Ситников На фото: боевая машина огневой поддержки БМПТ-72 «Терминатор-2» (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) На Авдеевском участке русская армия после мощной артподготовки возобновила наступление как на северном, так и южном флангах.