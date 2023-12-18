БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Авдеевка, 2 месяца боев: «Терминатор-2» рвет в клочья оборону ВСУ

Авдеевка, 2 месяца боев: «Терминатор-2» рвет в клочья оборону ВСУ

Врага ужасает плотность русского огня на всех участках сражения Александр Ситников На фото: боевая машина огневой поддержки БМПТ-72 «Терминатор-2» (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) На Авдеевском участке русская армия после мощной артподготовки возобновила наступление как на северном, так и южном флангах.

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