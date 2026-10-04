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Спорт Уик-Энд

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Аршавин всегда обыгрывал своего оппонента один в один - всегда. Из-за этого у нас и возникало преимущество впереди - Кержаков

Аршавин всегда обыгрывал своего оппонента один в один - всегда. Из-за этого у нас и возникало преимущество впереди - Кержаков

«Когда Аршавин выходил на футбольное поле, я прекрасно знал, что у нас будет преимущество впереди, потому что он всегда обыграет один в один своего оппонента.

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