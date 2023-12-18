Число погибших в секторе Газа журналистов достигло 95

Число работников СМИ, погибших в секторе Газа с начала нового витка эскалации палестино-израильского конфликта, увеличилось до 95, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, который опирается, в свою очередь, на пресс-службу властей палестинского анклава.
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