Число погибших в секторе Газа журналистов достигло 95

Число работников СМИ, погибших в секторе Газа с начала нового витка эскалации палестино-израильского конфликта, увеличилось до 95, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, который опирается, в свою очередь, на пресс-службу властей палестинского анклава.