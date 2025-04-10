БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БМП Lynx KF41 в Венгрии

БМП Lynx KF41 в Венгрии

Одна из первых БМП Lynx KF41, переданных венгерской армии Несколько лет назад министерство обороны Венгрии и немецкая компания Rheinmetall Group заключили договор на поставку более 200 боевых машин пехоты Lynx KF41.

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