Анкалаев – о желании Джонса драться только с Перейрой: «Кажется, кто-то боится большого Тома»

«Кажется, кто-то боится большого Тома», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев. Джонс хочет драться с Перейрой: «Мы ровесники, это финансово выгодный бой» Джонс не собирается драться с Аспиналлом: «Он ничего не сделал.
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