Пляж вместо морозов и поликлиник: как обычные российские пенсионерки уезжают зимовать к теплому морю, и почему им на все хватает Алексей Смирнов Шесть утра.
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Уважаю. Искренне уважаю, но сама, к сожалению, вряд-ли уеду. Тяжела на подъём!