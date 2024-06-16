В Приангарье пьющему водителю суд назначил реальный срок с конфискацией автомобиля

В Аларском районе 30-летний местный житель признан виновным за повторное пьяное вождение. Мужчину приговорили к двум годам колонии-поселения с лишением водительских прав на пять лет, сообщает пресс-служба прокуратуры по Иркутской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии