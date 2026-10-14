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Татар-информ

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В РФ предложили завозить присяжных из других регионов ради их безопасности

В РФ предложили завозить присяжных из других регионов ради их безопасности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Для обеспечения безопасности присяжных заседателей можно было бы попробовать привозить их из других регионов, а также на время наделять их статусом профессиональных судей.

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