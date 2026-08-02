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Глава Минобороны Ирана: угрозы США усилят боеготовность Тегерана

Глава Минобороны Ирана: угрозы США усилят боеготовность Тегерана

Иран будет использовать любые угрозы как основу для повышения боеготовности, укрепления потенциала сдерживания и наращивания собственной мощи, заявил глава Министерства обороны исламской республики Маджид ибн ар-Реза.

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