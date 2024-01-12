Мэр Наталья Котова извинилась перед челябинцами

После снежного коллапса город обещает закупить уборочной техники на 150 млн рублей.11-балльные пробки на дорогах, сугробы на остановках… Мэрия Челябинска усвоила урок снегопада и обещает сделать всё, чтобы такого больше не повторилось.
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