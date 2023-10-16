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РФПИ и холдинг КНР инвестируют в завод по переработке сельскохозяйственных культур

РФПИ и холдинг КНР инвестируют в завод по переработке сельскохозяйственных культур

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих холдингов КНР заявили о совместных инвестициях в размере более 6 млрд рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае.

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