РФПИ и холдинг КНР инвестируют в завод по переработке сельскохозяйственных культур

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих холдингов КНР заявили о совместных инвестициях в размере более 6 млрд рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае.
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