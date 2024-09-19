В Конгрессе США раскритиковали Израиль за взрывы пейджеров в Ливане

Виктор Тимошевский

ой да не смешите.Решили откреститься от сотрудничества. Все решали вместе и Тайваньскую фирму нашли и создали прокладку,чтобы отвести от нее подозрения. А теперь для вида начали пальчиком грозить.А какой отчет Комиссии Конгресса США должен быть по действиям суверенного государства,которым является Израиль. Судя по всему Израиль не успокоится,пока не соберутся все задетые им страны БВ и не накидают ему ...лей.Жалко,что среди них нет сплоченного единства,как говорили в наши галошные времена.А этим во всю пользуются пейсатые.