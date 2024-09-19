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Политика как она есть

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В Конгрессе США раскритиковали Израиль за взрывы пейджеров в Ливане

В Конгрессе США раскритиковали Израиль за взрывы пейджеров в Ливане

Израиль нарушил международное гуманитарное право, предположительно совершив серию взрывов пейджеров по всему Ливану, направленную против исламистского движения «Хезболла».

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
ой да не смешите.Решили откреститься от сотрудничества. Все решали вместе и Тайваньскую фирму нашли и создали прокладку,чтобы отвести от нее подозрения. А теперь для вида начали пальчиком грозить.А какой отчет Комиссии Конгресса США должен быть по действиям суверенного государства,которым является Израиль. Судя по всему Израиль не успокоится,пока не соберутся все задетые им страны БВ и не накидают ему ...лей.Жалко,что среди них нет сплоченного единства,как говорили в наши галошные времена.А этим во всю пользуются пейсатые.
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