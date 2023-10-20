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Землетрясение обрушилось на юг Ирана

Землетрясение обрушилось на юг Ирана

Ночью 20 октября было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9 в населенном пункте Хан Зеньян в южной иранской провинции Фарс, пострадало семь человек, сообщило агентство Fars со ссылкой на главного руководителя кризисного штаба провинции Фархада Саади.

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