Землетрясение обрушилось на юг Ирана

Ночью 20 октября было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9 в населенном пункте Хан Зеньян в южной иранской провинции Фарс, пострадало семь человек, сообщило агентство Fars со ссылкой на главного руководителя кризисного штаба провинции Фархада Саади.