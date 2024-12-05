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Закон, порядок, государство

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В Томске полицейские вручили Российский паспорт участнику специальной военной операции

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кировскому району города Томска вручили паспорт гражданина нашей страны уроженцу Республики Казахстан, заключившему контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации.

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