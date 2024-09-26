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В Подмосковье задержали акушера после смерти ребенка при родах с щипцами

В Подмосковье задержали акушера после смерти ребенка при родах с щипцами

Следователи задержали акушера после смерти ребенка во время тяжелых родов в больнице в подмосковных Люберцах.

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