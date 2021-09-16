Глава ЦБ заявила, что большая часть работы по расчистке букмекерского сектора закончена

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Большая часть работы по расчистке букмекерского сектора завершена. Однако Банк России не исключает появления отдельных случаев незаконной деятельности на этом рынке, заявила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина.