Военное обозрение

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Показаны кадры последствий удара российского БПЛА по нефтезаводу в городе Мерефа на Харьковщине

Показаны кадры последствий удара российского БПЛА по нефтезаводу в городе Мерефа на Харьковщине

В городе Мерефа на территории Харьковской области российский ударный беспилотный летательный аппарат нанес удар по местному промышленному объекту.

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