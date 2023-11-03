«Шустрый» пирог на кефире к чаю. Все перемешиваю ложкой и в духовку (слишком вкусно, чтобы не приготовить).

Сегодня хочу поделиться с Вами рецептом вкусного «Шустрого» пирога на кефире к чаю. Готовится он настолько просто, что достаточно только все перемешать ложкой, перелить тесто на противень и поставить в духовку.
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