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Газета.ру

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112: девушка утонула в бассейне общественной сауны в центре Москвы

112: девушка утонула в бассейне общественной сауны в центре Москвы

В Москве в бассейне общественной сауны утонула девушка. Об этом пишет Telegram-канал 112. «По данным источника 112, 25-летняя Алена, находясь в бане в Басманном районе столицы, решила поплавать — нырнула, но после перестала показываться на поверхности.

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