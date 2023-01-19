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Сальдо: под контролем РФ находится 75% Херсонской области и более половины ее населения

Сальдо: под контролем РФ находится 75% Херсонской области и более половины ее населения

Россия контролирует 75% территории Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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