БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Визг и пропасть: Трамп показал Зеленскому, что такое настоящие «американские горки»

Визг и пропасть: Трамп показал Зеленскому, что такое настоящие «американские горки»

В ругани просроченного президента с президентом реальным увидели скрытый смысл Андрей Захарченко На фото: президент Украины Владимир Зеленский (в центре) выступает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом (второй справа) в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 28 февраля 2025 года.

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