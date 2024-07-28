Ветеран боевых действий Юрий Череватюк отправил открытки сослуживцам «Морской почтой» «Петербургского дневника»

Сегодня, в День Военно-морского флота, заключительный день работы проекта на Якорной площади в центре Кронштадта Участник СВО, ветеран боевых действий и коренной кронштадтец Юрий Череватюк рассказал, что отправляет «Морской почтой» открытки в госпиталя Луганской и Донецкой народных республик своим сослуживцам.
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