Ветеран боевых действий Юрий Череватюк отправил открытки сослуживцам «Морской почтой» «Петербургского дневника»

Сегодня, в День Военно-морского флота, заключительный день работы проекта на Якорной площади в центре Кронштадта Участник СВО, ветеран боевых действий и коренной кронштадтец Юрий Череватюк рассказал, что отправляет «Морской почтой» открытки в госпиталя Луганской и Донецкой народных республик своим сослуживцам.