Требуют миллионы, «Мерседесы», черную игру и еще учат нас жить. Почему наши артисты до такой степени обнаглели

Интересная жизнь с Vera Star Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда в наших артистах столько спеси и хамства? Почему они наглеют до такой степени, что куда чаще становятся объектами для критики, нежели для восхищения? Нет, ну серьёзно.
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