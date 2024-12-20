Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Требуют миллионы, «Мерседесы», черную игру и еще учат нас жить. Почему наши артисты до такой степени обнаглели

Требуют миллионы, «Мерседесы», черную игру и еще учат нас жить. Почему наши артисты до такой степени обнаглели

Интересная жизнь с Vera Star Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда в наших артистах столько спеси и хамства? Почему они наглеют до такой степени, что куда чаще становятся объектами для критики, нежели для восхищения? Нет, ну серьёзно.

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