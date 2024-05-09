Путин не сомневается в победе России в СВО

Фото: РИА Новости В ходе встречи с военнослужащими, состоявшейся 7 мая после инаугурационной церемонии, президент РФ Владимир Путин заявил о своей непоколебимой вере в победоносное завершение специальной военной операции (СВО).
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