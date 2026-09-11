Путин заявил, что Россия благодарна ЮАР за поддержку инициатив Москвы в ООН

Россия благодарна ЮАР за поддержку инициатив Москвы в ООН. Об этом 11 сентября заявил президент Владимир Путин.
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