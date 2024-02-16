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В Астрахани игрок на ставках проиграл почти 15 млн рублей, взятых обманом у родных и знакомых

В Астрахани игрок на ставках проиграл почти 15 млн рублей, взятых обманом у родных и знакомых

При этом он «посадил» близких ему людей на кредиты. Следователями отдела полиции №4 городского УМВД завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего астраханца, обвиняемого в серии мошенничеств.

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