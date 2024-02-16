В Астрахани игрок на ставках проиграл почти 15 млн рублей, взятых обманом у родных и знакомых

При этом он «посадил» близких ему людей на кредиты. Следователями отдела полиции №4 городского УМВД завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего астраханца, обвиняемого в серии мошенничеств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии