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Rams unsure of Myles Garrett's timeline for return after 4-game hiatus

The Los Angeles Rams do not have a timeline for Myles Garrett's potential return after he undergoes knee surgery, coach Sean McVay said Monday.

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