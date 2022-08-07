16-летний Заир-Эмери – самый молодой игрок в истории «ПСЖ». Он вышел на замену в матче против «Клермона»

16-летний Уоррен Заир-Эмери – самый молодой игрок в истории «ПСЖ». Полузащитник дебютировал за парижский клуб в официальном матче, выйдя на замену на 82-й минуте матча 1-го тура Лиги 1 с «Клермоном» (5:0).
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